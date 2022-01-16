Копенгаген, 16 января, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Власти Дании выделили €22 млн на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Об этом говорится в пресс-релизе МИД королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

«Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морской фрегат Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 готова предоставить Дания странам Прибалтики для усиления обороны в регионе.

Читайте также: Дания готова усилить своим присутствием оборону прибалтийских стран