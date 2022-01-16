Антерсельва, Италия, 16 января, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Старший тренер мужской сборной России биатлону Юрий Каминский рассказал о планах национальной команды перед Олимпийскими Играми 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

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«В Антельсельве будет бежать, наверное, не вся команда. Зависит от текущего состояния спортсменов. Мы заезжаем сразу на гору, и могут быть акклиматизационные моменты. Будем учитывать, кто и как будет реагировать. Сразу после Антельсельвы команда полетит в Китай. Доволен ли подготовкой команды к Олимпиаде? Да», — заявил Каминский в эфире телепрограммы «Матч ТВ».

Седьмой этап Кубка Мира по биатлону пройдет в итальянском городке Антельсельве в период с 20 по 23 января.