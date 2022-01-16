Москва, 16 января 2022, 21:24 — REGNUM Решение австралийских властей, заблокировавших участие сербского теннисиста Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии по теннису, является позором. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский пожелал Новаку новых побед, в то время как «австралийская публика очевидно проиграла в этом споре, которые затмил сами соревнования».
Как сообщалоИА REGNUM, ранее Новак Джокович, заявил, что онразочарован решением федерального судаАвстралии об отклонении его апелляции на решение австралийских властей аннулировать визу спортсмена и депортировать из страны.
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