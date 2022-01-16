Лондон, 16 января, 2022, 21:17 — ИА Регнум. За первые два дня показа фильм «King's Man: Начало», являющийся приквелом основной части кинофраншизы, собрал в российском прокате 59 миллионов рублей. Об этом сообщил портал «Кинобизнес».

Цитата из к/ф «Kingsman: Секретная служба». реж Мэттью Вон. 2015. США, Великобритания Перестрелка

Мировая премьера киноленты состоялась 22 декабря 2021 года и на данный момент картина собрала более 76 миллионов долларов.

Главные роли в фильме исполнили Харрис Дикинсон («Траст», «Матиас и Максим»), Даниэль Брюль («Гонка», «Бесславные ублюдки»), Рэйф Файнс («Список Шиндлера», «Отель «Гранд Будапешт»), Аарон Тейлор-Джонсон («Довод», «Стать Джоном Ленноном»), Рис Иванс («Господин Никто») и другие.

Первый фильм кинофраншизы «Kingsman: Секретная служба» вышел в прокат 13 декабря 2014 года и при бюджете в 81 миллион долларов собрал около 414 миллионов долларов в мировом прокате.