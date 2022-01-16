Лондон, , 21:14 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявили более 70 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 16 января свидетельствуют данные британского правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 70 924 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 15 217 280.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 88 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 151 987.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ученые Ливерпульского университета сообщили, что штамм «Омикрон» является более заразным, однако его клинические последствия менее опасны по сравнению с другими разновидностями вируса.