Пекин, 16 января, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Форвард казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Галимов отказался от вызова в сборную России по хоккею для подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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В текущем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 2021/22 Артем Галимов принял участие в 47-ми встречах, в которых набрал 22 (7+15) очка по системе гол+пас.

На Олимпийских играх сборная России сыграет в группе B со сборными Дании, Чехии и Швейцарии. Первая игра состоится 9 февраля. Олимпийские игры продлятся с 9 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что основной состав сборной России будет объявлен 25 января.