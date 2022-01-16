Вашингтон, 16 января, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Захват синагоги в городе Колливилль в американском штате Техас является актом терроризма. Об этом 16 января сообщил президент США Джо Байден, заявление которого распространил пресс-пул Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

«Это (захват синагоги в Техасе) был акт терроризма», — сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января начальник городской полиции Майкл Миллер сообщил, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге в штате Техас мертв после штурма. Позже стало известно, что все заложники, захваченные мужчиной в синагоге в городе Колливилль, освобождены.

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