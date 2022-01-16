Воронеж, 16 января, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате автоаварии в Новоусманском районе Воронежской области вечером 16 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Авария произошла около 19:40 на 530 км автодороги М4-«Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении Москвы, столкнулся с автомобилем MAN, который производил манёвр разворота.

В результате автоаварии погибли три человека: — водитель легкового автомобиля и два его пассажира, все жители Воронежской области. Травмы получила девочка в возрасте пяти-шести лет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.