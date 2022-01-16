Лион, Франция, 16 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. 16 января в Труа на стадионе «Стад де Лябе» «Труа» в матче 21-го тура французской Лиги 1 2021/22 уступил «Лиону» со счетом 0:1. Единственный мяч на 33-й минуте встречи забил Мусса Дембеле ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Psg.fr «Лион» — ПСЖ

Статистика матча («Труа» / «Лион»)

Удары 4/19

Удары в створ 1/8

Владение 36%/64%

Угловые 3/7

Нарушения 9/12

Составы команд:

«Труа»: Галлон, Палмер-Браун, Конте, Сальмье, Рами, Дингоме, Тардию, Рипар, Шамбост (Геродон, 64'), Шавалерен, Родригеш.

«Лион»: Лопеш, Люкиба, Да Сильва, Боатенг, Милагрес, Дюбуа, Какере, Пакета, Ауар (66'), Гимарайнс, Дембеле (Густо, 81').

«Лион», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 28 очков, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1. «Труа» с семнадцатью очками остался на восемнадцатом месте в зоне вылета.