Киев, 16 января, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Планы главы МИД Канады Мелани Жоли посетить Украину 17—18 января подтвердили в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины на странице в соцсети Facebook.

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«17−18 января на Украине с визитом будет находиться министр иностранных дел Канады Мелани Жоли», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря 2021 г. пресс-служба Госдепа сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли обсудил ответные меры в случае «агрессии» России против Украины.