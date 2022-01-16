Эр-Рияд, 16 января, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Международном стадионе имени Короля Фахда» «Атлетик» из Бильбао в финальном матче Суперкубка Испании сыграет с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Бригада арбитров: Сезар Сото Градо | Рауль Мартинес | Хосе Гарсия.

Стартовые составы команд:

«Атлетик»: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос, Микель Баленсиага, Икер Муньяин, Дани Гарсия, Ойан Сансет, Ойер Заррага, Иньяки Уильямс.

«Реал»: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.