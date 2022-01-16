Милан, Италия, , 20:35 — REGNUM 26-лентний испанский фланговый нападающий «Милана» Саму Кастильехо может продолжить карьеру в «Сампдории». Клуб из Генуи уже начал переговоры с руководством «россонери». Об этом 16 января сообщил журналист Николо Скира.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Также сообщается, что Кастильехо заинтересован в переговорах с «Сампдорией», так как хочет покинуть «Милан» в январе.

Прошедшим летом в подписании Саму Кастильехо был заинтересован московский ЦСКА

В текущем сезоне Кастильехо принял участие лишь в пяти матчах за «Милан» в рамках Серии А, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле испанец провел 123 минуты.

Кастильехо перешел в «Милан» 17 августа 2018 года из «Вильярреала» за 21,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5,5 миллиона евро.