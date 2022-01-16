Москва, 16 января, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Политическая мудрость президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит продолжить поиски взаимопонимания по поводу безопасности в Европе, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я искренне верю, что мудрость двух политических лидеров, я имею в виду мудрость, политическую мудрость президента Путина и политический опыт и политическую мудрость президента Байдена, является хорошей почвой для продолжения попыток прийти к взаимопониманию, но ситуация критическая», — сказал Песков в интервью телеканалу CNN.

Вместе с тем он отметил, что вокруг национальной обеспокоенности России сложилась критическая ситуация. Если Москва увидит политическую волю со стороны Вашингтона, чтобы попытаться принять во внимание и обсудить это с Россией, «то это основа для продолжения».

«Если мы продолжим получать ответ в том смысле, что нет, это не обсуждается, то это повод для пессимизма», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что предлагаемые Соединенными Штатами новые антироссийские санкции, в том числе в отношении руководства страны, могут привести к прекращению отношений между странами.

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