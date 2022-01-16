Песков считает, что мудрость Путина и Байдена позволит достичь компромисса
Москва, 16 января, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Политическая мудрость президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит продолжить поиски взаимопонимания по поводу безопасности в Европе, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Вместе с тем он отметил, что вокруг национальной обеспокоенности России сложилась критическая ситуация. Если Москва увидит политическую волю со стороны Вашингтона, чтобы попытаться принять во внимание и обсудить это с Россией, «то это основа для продолжения».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что предлагаемые Соединенными Штатами новые антироссийские санкции, в том числе в отношении руководства страны, могут привести к прекращению отношений между странами.
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