Барселона, Испания, 16 января, 2022, 20:22 — ИА Регнум. 21-летний фланговый атакующий защитник «Барселоны» и сборной США по футболу Сержиньо Дест отказался покидать каталонский клуб в текущее зимнее трансферное окно. Об этом 16 января сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Ronnie Macdonald Дани Алвес

Сержиньо Дест намерен остаться в «Барселоне», чтобы бороться за место в стартовом составе. Дест потерял место в стартовом составе после перехода в клуб Даниэля Алвеша.

В текущем сезоне на счету Деста три результативные передачи в шестнадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах.

Дест перешел в «Барселону» 1 октября 2020 года из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость флангового защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.