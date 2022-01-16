Мюнхен, Германия, , 20:12 — REGNUM Руководство мюнхенской «Баварии» предпринимает множество попыток подписать с 25-летним центральным полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Денисом Закарией предварительный контракт, так как соглашение футболиста с «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2022 года. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.

Флаг футбольного клуба «Бавария» (сс) RonnyK

Ранее сообщалось, что в подписании Закариа также заинтересованы «Барселона» с «Астон Вилла».

В текущем сезоне на счету швейцарского центрального полузащитника 3 (2+1) очка по системе гол+пас в шестнадцати матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Денис Закариа выступает за «Боруссию» с 1 июля 2017 года после перехода из швейцарского клуба «Янг Бойз» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 27 миллионов евро.