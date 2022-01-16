Москва, 16 января 2022, 20:12 — REGNUM По факту агрессивного поведения мужчины в одном из автобусов в Москве возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации). Об этом 16 января сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

«В СМИ распространилось видео, на котором запечатлено, как в столичном общественном транспорте мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент в общественном транспорте Москвы, в котором называющий себя жителем Дагестана молодой человек вступил в конфликт с пассажирами.

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