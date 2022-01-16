Москва, 16 января 2022, 20:12 — REGNUM По факту агрессивного поведения мужчины в одном из автобусов в Москве возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации). Об этом 16 января сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу.
«В СМИ распространилось видео, на котором запечатлено, как в столичном общественном транспорте мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент в общественном транспорте Москвы, в котором называющий себя жителем Дагестана молодой человек вступил в конфликт с пассажирами.
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