Москва, , 20:12 — REGNUM По факту агрессивного поведения мужчины в одном из автобусов в Москве возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации). Об этом 16 января сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу.

Эмблема СК РФ

«В СМИ распространилось видео, на котором запечатлено, как в столичном общественном транспорте мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент в общественном транспорте Москвы, в котором называющий себя жителем Дагестана молодой человек вступил в конфликт с пассажирами.

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