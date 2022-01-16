Мюнхен, Германия, , 20:06 — REGNUM 26-летний центральный защитник «Баварии» и сборной Германии Никлас Зюле может покинуть мюнхенскую команду следующим летом, чтобы перейти в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. Об этом 16 января сообщило издание Bild.

Флаг футбольного клуба «Бавария» (сс) RonnyK

Зюле перешел в «Баварию» 1 июля 2017 года из «Хоффенхайма» за 20 миллионов евро. Текущее соглашение немецкого защитника с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» нацелена подписать защитника «Челси» и сборной Дании Андреаса Кристенсена, который следующим летом также станет свободным агентом.

В текущем сезоне Никлас Зюле принял участие в 24-х матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с леверкузенским «Байером-04».