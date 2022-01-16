Варшава, 16 января, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 17 января, когда он вернётся в Киев из Польши, его не задержат. Об этом он рассказал на брифинге в Варшаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого — не выстрелит себе в ногу. Нет оснований, поэтому нечего комментировать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Порошенко — ныне депутат Рады — отправился в зарубежное турне. После отъезда ему предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. Прибыть на родину бывший президент намерен 17 января самолётом из Варшавы.

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