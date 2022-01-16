Москва, , 20:02 — REGNUM Хоккеисты московского ЦСКА, включенные в расширенный состав сборной России на Олимпийские Игры 2022, который пройдут в Пекине, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом 16 января сообщила пресс-служба КХЛ.

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Также сообщается, что игроки будут готовы начать тренировки в составе национальной команды с понедельника.

Олимпийский Игры 2022 в Пекине пройдут в период с 4 по 20 февраля. На групповой стадии сборной России предстоит встретиться со сборными Чехии, Швейцарии и Дании.

После 47-ми матчей Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 2021/22 ЦСКА, одержав 29 побед и набрав 63 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.