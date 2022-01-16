Вашингтон, 16 января, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Власти США вместе с союзниками найдут «подходящий ответ» России, если станет известно, что Москва совершает кибератаки против Украины. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CBS.

ИА REGNUM Флаги России, Украины и США

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«Мы (власти США) будем работать вместе с нашими союзниками, чтобы найти подходящий ответ», — заявил Салливан.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью каналу CNN заявил, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к каким-либо хакерским атакам на правительственные сайты Украины.