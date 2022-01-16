Киев, 16 января, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Причины, почему против экс-президента Украины Петра Порошенко открыли дело о государственной измене, назвал сам политик. Об этом он заявил во время брифинга в Варшаве.

Ceskatelevize.cz Петр Порошенко

«Все сейчас понимают, что Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский) имеет спад в популярности среди народа, — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина». — К этому же стоит добавить энергетический кризис в стране. У нас пустые хранилища».

По его словам, Зеленский просто хочет «перебросить внимание».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 24 января бывший президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в заседании межпарламентского Совета НАТО — Украина.