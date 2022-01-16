Рим, 16 января, 2022, 19:34 — ИА Регнум. 16 января в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в матче 22-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Кальяри». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Photolure Генрих Мхитарян

Бригада арбитров: Лоренсо Маджони | Паскуале Де Мео | Оресте Муто | Мануэль Вольпи | Лука Паретто.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Матиас Винья, Джанлука Манчини, Мараш Кумбулла, Лоренцо Пеллегрини, Энсли Мэйтленд-Найлз, Сержиу Оливейру, Генрих Мхитарян, Николо Дзаньоло, Феликс Афена-Гьян, Тэмми Абрахам.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Кальяри»: Алессио Краньо, Эдуардо Гольданига, Джорджо Альтаре, Габриэле Дзаппа, Далберт, Келимпило Нгема, Рэзван Марин, Жоау Педро, Алессандро Дейола, Гастон Перейро, Леонардо Паволетти.

Главный тренер: Вальтер Мадзарри.

В текущем сезоне на счету Генриха Мхитаряна три забитых мяча и четыре результативные передачи в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22.