Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Премьера второго сезона фэнтезийного анимационного сериала «Аркейн» может состояться в 2023 года. Информация об этом появилась на странице сериала на сайте Internet Movie Database (IMDb).

«Аркейн» Скриншот с YouTube

При этом официальной информации о сроках выхода продолжения сериала не было.

О том, что «Аркейн» получит второй сезон, стало известно 21 ноября. Создатели сериала Riot Games объявили, что история Джинкс и Вай получит продолжение.

Премьера первого сезона сериала «Аркейн» состоялась 6 ноября 2021 года на стриминговом сервисе Netflix. Режиссерами проекта выступили Паскаль Шаррю и Арно Делорд. Сценарий был написал Эшем Бранноном («История игрушек 2»).