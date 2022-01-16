Луганск, , 19:08 — REGNUM В Донбассе на украинской мине подорвался боец вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 января сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, инцидент произошел в районе поселка городского типа Троицкое.

«Во время дооборудования позиций … произошел подрыв на мине военнослужащего из состава прикомандированной группы 143-го центра разминирования, — цитирует представителя оборонного ведомства ЛНР «Луганский Информационный Центр». — В результате подрыва рядовой … получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в населенный пункт Северодонецк».

Как передавало ИА REGNUM, 11 января официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал журналистам, что из-за подрыва на собственных минах около населенного пункта Авдеевка в Донбассе погибли два украинских силовика.