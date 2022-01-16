Луганск, 16 января, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Донбассе на украинской мине подорвался боец вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 января сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, инцидент произошел в районе поселка городского типа Троицкое.

«Во время дооборудования позиций … произошел подрыв на мине военнослужащего из состава прикомандированной группы 143-го центра разминирования, — цитирует представителя оборонного ведомства ЛНР «Луганский Информационный Центр». — В результате подрыва рядовой … получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в населенный пункт Северодонецк».

Как передавало ИА REGNUM, 11 января официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал журналистам, что из-за подрыва на собственных минах около населенного пункта Авдеевка в Донбассе погибли два украинских силовика.