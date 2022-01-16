Монако, , 19:08 — REGNUM 16 января «Монако» в матче 21-го тура французской Лиги 1 2021/22 разгромил «Клермон» со счетом 4:0. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II».

Футбольный клуб «Монако»

Первый мяч в конце первой половины забил 21-летний французский крайний полузащитник Софьян Диоп после передачи Жеана Лукаса — 1:0. В дебюте второго тайма вышедший на замену Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество «монегасков» — 2:0. Через семь минут Бен-Йеддер оформил дубль, реализовав пенальти — 3:0. В конце матча Кайе Энрике установил окончательный счет — 4:0.

Статистика матча («Монако"/ «Клермон»)

Удары 20/6

Удары в створ 10/1

Владение 52%/48%

Угловые 6/1

Нарушения 9/10

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Марипан, Дисаси (Матсима, 81'), Якобс (Бен-Йеддер, 46'), Агилар, Тчуамени, Мартинш (Кампос, 67'), Лукас (Фофана, 67'), Энрике, Диоп, Фолланд (Аклиуш, 82').

«Клермон»: Доко, Унтонджи, Нсимба, Зедадка, Ожье (Элберт, 74'), Маньен, Бертомьер (Диаби, 74'), Рашани (Бускетс, 86'), Самед, Доссу (Менди, 63'), Хэмел (Тель, 74').