Ливерпуль, Великобритания, , 19:01 — REGNUM 16 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 забил «Брентфорду» три безответных мяча. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Забитыми мячами в составе «Ливерпуля» отметились Фабиньо (44' Трент Александер-Арнольд), Алекс Окслейд-Чемберлен (69' Эндрю Робертсон) и Такуми Минамино (77' Роберто Фирмино).

Единственную желтую карточку на 19-й минуте встречи получил норвежский защитник Кристофер Айер. На матче работала бригада арбитров во главе с Джонатан Моссом.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Беккер, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 74'), Фирмино (Милнер, 78'), Жота (Гордон, 82').

«Брентфорд»: Исо, Пиннок, Янссон, Айер, Генри (Канос, 49'), Нергор, Батист (Висса, 68'), Джанельт, Расмуссен, Тоуни, Мбеумо (Йенсен, 75').

«Ливерпуль», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 45 очков, обошел «Челси» и поднялся на вторую строчку. «Брентфорд» с 23-мя очками временно остался на четырнадцатом месте.