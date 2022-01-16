Ливерпуль, Великобритания, 16 января, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес 16 января был отправлен в отставку. Об этом сообщили на официальном сайте «ирисок».

Www.nufc.co.uk Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес

После девятнадцати туров «Эвертон», одержав лишь пять побед и набрав девятнадцать очков, занимает пятнадцатую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. Вчера, 15 января, «Эвертон» уступил «Норвич Сити» в матче внутреннего чемпионата со счетом 1:2.

На данный момент руководство «Эвертона» выбирает меж двух кандидатов, которые могут занять пост главного тренера основной команды.

Ранее Рафаэль Бенитес тренировал «Реал Вальядолид», «Осасуну», «Тенерифе», «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл» и «Далянь Профешнл».