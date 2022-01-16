Нур-Султан, , 18:42 — REGNUM Участники беспорядков в казахстанской Алма-Ате при захвате оружейных магазинов похитили более 1,3 тыс. единиц оружия. Об этом сообщил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

Оружие Цитата из к/ф «Оружейный барон». Реж. Эндрю Никкол. 2005. Германия — США — Франция

«Группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Было похищено 1 347 единиц оружия», — сказал он на брифинге.

Таймерденов добавил, что в общей сложности было украдено 501 единиц нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия.

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

Участники беспорядков предприняли 27 попыток захвата здания департамента алма-атинской полиции, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Таймерденов сообщил, что неизвестные злоумышленники в дни массовых беспорядков похитили более 40 тел из моргов в казахстанском городе Алма-Ата.

Кроме того, директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Казахстана Асель Артакшинова сообщила, что в числе обратившихся в медучреждения в ходе беспорядков в стране были люди, которые не говорили ни на казахском, ни на русском языках.

Читайте также: В Казахстане сообщили о раненых, не понимавших казахский и русский языки