Берлин, , 18:18 — REGNUM Немецкие ученые из Вюрцбургского университета пришла к выводу, что малоподвижный образ жизни препятствует креативным мыслям. Статья об этом была опубликована в немецком журнале Psychological Research.

В ходе научного исследования ученые попросили около 60 добровольцев решить задачу с определением для предмета наибольшего числа вариантов использования. Результаты эксперимента показали, что самые необычные варианты использования находили люди с налаженной работой разных типов нейронных сетей в головном мозге. При этом вторая часть людей, которых попросили неподвижно сидеть или ходить по комнате, показали худшие результаты, то есть их когнитивные функции заметно снижались.

Эксперимент показал, что показатели креативности падают при наличии ограничений. В связи с этим людям, связанным с творческими профессиями, положено отказаться от каких-либо шаблонов и следить на отсутствие скованности в движениях.