Донецк, , 18:11 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) после кратковременного затишья выпустили три гранаты из СПГ по селу на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 января сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

Уточняется, что под обстрел украинских силовиков, занимающих позиции возле населенного пункта Гнутово, попало село Веденское в Новоазовском районе.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что село Новоласпа, находящееся на территории ДНР, обстреляли силовики Украины.