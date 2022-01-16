Берлин, 16 января, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Германии на военных складах насчитали несколько тысяч ракет, которые вышли из строя, пишет Der Spiegel со ссылкой на отчет министерства обороны ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Отмечается, что на многих ракетах обнаружили плесень, ржавчину или утечки нитроглицерина. Данные боеприпасы утилизируют.

Также в армейских хранилищах нашли множество старых ракет и взрывчатки, которые могут представлять опасность, уточнило издание.