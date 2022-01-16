Ливерпуль, Великобритания, 16 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Mirror, 29-летний фланговый нападающий сборной Египта Мохаммед Салах готов подписать с «Ливерпулем» новый контракт, если будет получать 400 тысяч фунтов в неделю.

Www.liverpoolfc.com Мохаммед Салах

Суммарно за четыре года Салах намерен получить от «мерсисайдцев» около 80 миллионов фунтов. Однако руководство «Ливерпуля» не готово предложить нападающему такой контракт.

В текущем сезоне Мохаммед Салах принял участие в 26-ти матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 9-ю результативными передачами.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего египтянина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.