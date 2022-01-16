Москва, 16 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник московского ЦСКА и сборной Исландии по футболу Хердур Магнуссон рассказал, как чувствует себя после восстановления от травмы ахиллова сухожилия.

Екатерина Лаут Хёрдур Магнуссон

«Сейчас я чувствую себя отлично. Никакой боли нет, недостатка гибкости тоже. Здесь (в Кампоаморе) немного тяжёлое поле, нагрузка на ахилл и на соседние мышцы приличная. Но через несколько дней или пару недель я смогу адаптироваться. Пока что провожу с командой одно занятия из двух, но это не ограничения. Мне увеличивают нагрузки постепенно, и к возобновлению сезона я должен быть полностью готов», — заявил Магнуссон в интервью клубной пресс-службе.

Хердур Магнуссон получил травму ахиллова сухожилия 4 апреля 2021 года в матче с «Тамбовом» (2:1). В прошлом сезоне защитник принял участие в 22-х матчах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Хердур Магнуссон перешел в ЦСКА 1 июля 2018 года из «Бритоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость исландского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.