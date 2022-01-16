Махачкала, 16 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Инцидент в общественном транспорте Москвы, в котором называющий себя жителем Дагестана молодой человек вступил в конфликт с пассажирами, прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов.

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По его словам, поведение молодого человека противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу жителя Дагестана, а также «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе».

«Этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил (в общественном транспорте Москвы), но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить», — отметил Меликов, заявление которого опубликовано на сайте главы региона.

Он напомнил, что десятки народов живут в мире и дружбе в Дагестане.

Отметим, что видеоролик, в котором называющий себя жителем Дагестана молодой человек вступает в конфликт с пассажирами столичного автобуса, ранее был распространён в соцсетях.