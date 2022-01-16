Москва, 16 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Руководство американской соцсети Facebook (Meta) заблокировало страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Об этом сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов.

Facebook

«В пятницу (14 января) Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что представители делегации публиковали на своей странице в Facebook только заявления руководства России и Министерства иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роскомнадзора, с начала 2021 года компания Facebook проигнорировала требования по удалению в социальных сетях более двух тысяч противоправных материалов. В частности, речь идёт о материалах, «содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент».