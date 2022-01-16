Копенгаген, 16 января 2022, 17:20 — REGNUM 37-летний экс-форвард московского ЦСКА и сборной Бразилии по футболу Вагнер Лав подписал шестимесячный контракт с «Мидтьюлланном», выступающим в датской Суперлиге. Об этом 16 января сообщили на официальном сайте клуба из Хернинга.
Последние два года Вагнер Лав выступал за казахский «Кайрат». На счету бразильского нападающего семнадцать забитых мячей в 40 матчах за «Кайрат» в текущем сезоне во всех турнирах.
Вагнер Лав покинул ЦСКА 24 июля 2013 года, перейдя в китайский клуб «Шаньдун Лунэн» за 12 миллионов евро.
После семнадцати туров чемпионата Дании «Мидтьюлланн», набрав 35 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице лиги.