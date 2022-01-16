Копенгаген, 16 января, 2022, 17:20 — ИА Регнум. 37-летний экс-форвард московского ЦСКА и сборной Бразилии по футболу Вагнер Лав подписал шестимесячный контракт с «Мидтьюлланном», выступающим в датской Суперлиге. Об этом 16 января сообщили на официальном сайте клуба из Хернинга.

Mikhail Slain Вагнер Лав

Последние два года Вагнер Лав выступал за казахский «Кайрат». На счету бразильского нападающего семнадцать забитых мячей в 40 матчах за «Кайрат» в текущем сезоне во всех турнирах.

Вагнер Лав покинул ЦСКА 24 июля 2013 года, перейдя в китайский клуб «Шаньдун Лунэн» за 12 миллионов евро.

После семнадцати туров чемпионата Дании «Мидтьюлланн», набрав 35 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице лиги.