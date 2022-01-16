Киев, 16 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки выявили 6379 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 16 января сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 754 458.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 88 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 98 283.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом.