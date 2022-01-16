Варшава, 16 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. 16 января пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский прокомментировал возможное назначение экс-наставника «Дженоа» и сборной Украины Андрея Шевченко на пост главного тренера.

ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ Андрей Шевченко

«Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе», — цитирует Квятковского издание Sport24.

24 марта сборная Польша в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Вчера, 15 января, Андрей Шевченко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Дженоа». Шевченко и тренерский штаб получили от руководства генуэзского клуба 20 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.