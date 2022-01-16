16 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского военного и политического эксперта Юрия Дудкина о том, что Украина не готова к «войне с Россией» и никто за нее не будет воевать. Так Дудкин прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о «красных линиях» относительно возможного членства Украины в НАТО.

Мирослава Романенко, , 17:39 — REGNUM Украина не готова к «войне с Россией», и никто за нее не будет воевать. Об этом в эфире канала UkrLive заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они (США — М. Р.) не будут воевать сами, они не будут начинать или защищать Украину, даже если они примут Украину в НАТО. Это ясно как Божий день — никто не будет воевать за Украину. Украинцы будут воевать сами за себя… На сегодняшний день вероятность боевого столкновения между Украиной и Россией очень [велика]… Заявление… [Сергея] Лаврова, министра иностранных дел России… [про] эти две красные линии… Плюс… ответ в случае нарушений этих «красных линий» будет… со стороны России и будет своего рода очень большим сюрпризом для Соединенных Штатов… Тут все начинают догадываться про Латинскую Америку, Никарагуа, Венесуэлу, Кубу. Еще правда не упомянули Филиппины… Ситуация на сегодняшний день крайне накалена. Это даже не 1962 год. Это даже не Карибский кризис», — сказал он.

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Отметим, 14 января в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров назвал две красные линии» в связи с вопросом возможного вступления Украины в НАТО.

«Категорически неприемлемо появление альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море — вторая красная линия», — цитирует Лаврова украинское издание Vesti.

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Заявление украинского эксперта Юрия Дудкина обсудили на YouTube-канале NEWSONE.

«Да в Америке нет ни одной армии, которая хоть бы раз в жизни кого-нибудь побеждала. Только в кино. У еврейских мастеров!» — отреагировал Валерий С.

Капитан Америка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если начнётся, то Украина точно воевать не будет. Будет смотреть», — добавил Евгений П.

«Атакующие Россию думают, что они живут на другой планете?» — с сарказмом задался вопросом Андрей С.

«На Украине ещё оказывается есть здравомыслящие люди, хотя его заявления о красной опасности военного столкновения между Россией и Украиной просто нелепы. Зачем России воевать с орудием, когда угроза исходит от того, в чьих руках это орудие? Чтобы уничтожить всю военную инфраструктуру Украины России достаточно одного залпа. И что это даст? Угрозу от НАТО это не уменьшит, а только сплотит агрессивный Запад. Неужели кто-то думает, что Путин блефует? Запад боится только угрозы для него, а не для Украины, Прибалтики, Польши и т. д., — ему наплевать… Зачем им воевать с теми, кого они не смогут победить ни при каком раскладе? Запад воюет только с теми, над которыми у него гарантированное преимущество…» — пишет xela ander.

«Украина — мелочь, речь идёт не о ней, а о безопасности России…» — подчеркнула Татьяна А.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не переживайте, будет как в Крыму — доблестные вояки Украины разойдутся по хаткам, никто воевать не будет. Причем «патриоты» (украинские националисты — М. Р.) быстрее всех сбегут с линии фронта в Польшу», — добавил один из комментирующих.

«80% призванных в украинскую армию для участия в войне с Россией в первом же бою перейдут на сторону России. Вы об этом подумали?» — поинтересовалась Татьяна Л.

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