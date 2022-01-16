Москва, 16 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В России к 1 февраля ежедневный прирост выявленных пациентов с COVID-19 может достичь 65 тыс. Об этом 16 января сообщил ТАСС заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Наша модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в РФ может достичь 65 тыс.», — сказал ученый.

По его словам, порог в 11,5 млн человек может превысить общее количество выявленных заразившихся.

Напомним, математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed — англ. «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» — выздоровевшие или умершие) разработала ранее группа исследователей под руководством Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в РФ было выявлено 29 230 новых случаев заражения коронавирусом.