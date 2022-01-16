Химки, Московская область, , 16:54 — REGNUM 26-летний голкипер «Химок» и сборной России по футболу Илья Лантратов останется в московском клубе как минимум до конца сезона. Об этом заявил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Илья Лантратов Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Ни от одного клуба РПЛ мы не получали предложений по Лантратову. До конца сезона Илья останется в «Химках». Если говорить о теоретическом трансфере, то мы готовы его отпустить только в команду, где он будет первым номером. Это перспективный вратарь, в будущем возможный первый номер сборной», — цитирует Терюшкова издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Илья Лантратов сыграл в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 31 мяч.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил «Химкам» 2,5 миллиона евро за трансфер Ильи Лантратова.