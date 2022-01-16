Химки, Московская область, 16 января 2022, 16:54 — REGNUM 26-летний голкипер «Химок» и сборной России по футболу Илья Лантратов останется в московском клубе как минимум до конца сезона. Об этом заявил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.
«Ни от одного клуба РПЛ мы не получали предложений по Лантратову. До конца сезона Илья останется в «Химках». Если говорить о теоретическом трансфере, то мы готовы его отпустить только в команду, где он будет первым номером. Это перспективный вратарь, в будущем возможный первый номер сборной», — цитирует Терюшкова издание «Чемпионат».
В текущем сезоне Илья Лантратов сыграл в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 31 мяч.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил «Химкам» 2,5 миллиона евро за трансфер Ильи Лантратова.