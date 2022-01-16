Вашингтон, 16 января, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Некоторые члены НАТО остались недовольны идеями, выдвинутыми дипломатами США на переговорах с коллегами из РФ, пишет издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Автор статьи Джеймс Марсон считает, что союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и РФ без учета мнения стран ЕС.

«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми официальными лицами США на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. … И некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из СМИ», — отметил он.

При этом дипломаты США сообщили, что речь на переговорах с РФ шла не о предложениях, а только об их идеях.