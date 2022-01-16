Афины , , 16:50 — REGNUM Первый в Греции завод по производству вакцин будет создан Греческим институтом Пастера в Афинах, сообщил его генеральный директор доктор Статис Гонос радиостанции «Praktoreio FM 104.9» в субботу, 15 января.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект станет возможным благодаря финансовой помощи Фонда Ставроса Ниархоса (SNF), добавил Гонос. Он объяснил, что SNF в основном финансирует реконструкцию здания и его оборудование. Научная деятельность связана с исследовательской группой института Пастера, с его техническим и административным вспомогательным персоналом.

Кроме того, как сказал Гонос, в Греции наконец будет возможность проводить клинические испытания: завод будет создавать вакцины, которые будут использоваться в клинических испытаниях, с расчетом на появление в Греции инновационных препаратов.

По нашим оценкам, окончательное лицензирование завода Греческой Национальной организацией по лекарственным средствам состоится в ближайшие 12−18 месяцев. «Мы надеемся быть официально готовыми начать производство вакцин в начале 2023 года», — уточнил Гонос.