Генуя, Италия, , 16:48 — REGNUM Завтра, 17 января, 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук пройдет медицинское обследование перед переходом в «Дженоа» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Футболист сборной России Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что «Дженоа» заплатит за шестимесячную аренду Миранчука 2,5 миллиона евро. Также в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа футболиста генуэзским клубом за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Алексей Миранчук набрал 5 (1+4) очков по системе гол+пас в четырнадцати матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах.

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 11 миллионов евро.