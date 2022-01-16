Генуя, Италия, 16 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Завтра, 17 января, 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук пройдет медицинское обследование перед переходом в «Дженоа» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Алексей Миранчук

Ранее сообщалось, что «Дженоа» заплатит за шестимесячную аренду Миранчука 2,5 миллиона евро. Также в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа футболиста генуэзским клубом за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Алексей Миранчук набрал 5 (1+4) очков по системе гол+пас в четырнадцати матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах.

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 11 миллионов евро.