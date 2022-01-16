Афины , 16 января, 2022, 16:40 — ИА Регнум. У побережья греческого полуострова Афон произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает 16 января Геологическая служба США.

Smchealth.org Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 26 км к юго-востоку от населённого пункта Карье. Очаг подземных толчков залегал на глубине 9,3 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,3 произошло утром 16 января на армяно-азербайджанской границе.

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