Минск, , 16:33 — REGNUM Общее число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1348 и достигло 715 643. Об этом БЕЛТА сообщили 16 января в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 715 643 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5824.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 708 700 человек и что всего в стране было проведено 11 339 787 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,2 тыс. носителей SARS-CoV-2.