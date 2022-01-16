Реджо-нель-Эмилия, Италия, 16 января, 2022, 16:27 — ИА Регнум. 16 января в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» «Сассуоло» в матче 22-го тура итальянской Серии А 2021/22 уступил «Вероне». Основное время противостояния завершилось со счетом 2:4.

Sassuolocalcio.it Футбольный клуб «Сассуоло»

Забитыми мячами в составе «черно-зеленых» отметились Джанлука Скамакка (54' Гиоргос Кириакопулос) и Грегуар Дефрель (67' Гиоргос Кириакопулос). Голы «Вероны» забили Антонин Барак (44', 57' пенальти, 90+4') и Джанлука Капрари (37' Антонин Барак).

Статистика матча («Сассуоло» / «Верона»)

Удары 12/20

Удары в створ 4/6

Владение 56%/44%

Угловые 9/7

Нарушения 6/17

В текущем сезоне на счету 27-летнего центрального полузащитника сборной Чехии Антонина Барака восемь забитых мячей и три результативные передачи в восемнадцати матчах за «Верону» в рамках Серии А.

«Верона», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 30 очков, обошла «Сассуоло» и поднялась на десятое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 28-ю очками опустился на одиннадцатую строчку.